Гюнтер Штайнер предложил решение для повышения привлекательности гоночных уикендов

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о том, как можно было бы повысить привлекательность гоночных уикендов. По мнению Штайнера, отдельные квалификационные сессии как для спринтерской гонки, так и для основного Гран-при стали бы правильным шагом в этом отношении.
«Кто станет смотреть на тренировку, лишённую смысла? Мы могли бы придать им немного остроты, чтобы они стали квалификацией. Такой шаг ещё не обсуждался, но кое-какие мысли по этому поводу уже есть.
И вообще, в дальнейшем должно быть не больше гонок, а больше спринтов. По крайней мере, такова моя позиция. Когда Гран-при больше 24, это трудно и с точки зрения логистики, и просто на бытовом уровне», — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.
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