Хорнер рассказал, что его удивило в борьбе Ферстаппена и Хэмилтона за титул чемпиона мира

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что Макс Ферстаппен удивил его и всю команду своей тактикой в ​​борьбе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Абу-Даби в прошлом сезоне. Напомним, Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и выиграл чемпионат Формулы-1 2021 года.

«Мы приехали в Абу-Даби c равенством по очкам, но Макс был впереди за счёт большего числа побед в гонках. «Мерседес» поехал туда с адвокатами, потому что они были убеждены, что Макс просто собирается врезаться в Льюиса на первом круге и им придётся спорить об этом инциденте со стюардами.

Но мы завоевали поул, а затем на протяжении большей части этой гонки чувствовали, как решения принимаются против нас, потому что Льюис обошёл Макса, срезав шикану, но ему не сказали вернуть позицию. И всё, что мы пробовали в этой гонке, не шло нам во благо. Казалось, победа ускользает, поэтому в моей голове крутилось что-то вроде: «Что я скажу Максу после такого напряжённого сезона, как этот?»

А потом происходит тот момент, когда мы понимаем, что в жизни может случиться всё что угодно. У одних появляется окно возможностей, а другие терпят крах. Мы пошли на риск, сделали пит-стоп, установили новый комплект шин, а «Мерседес» выбрал оборонительную и довольно консервативную тактику.



И это дало нам возможность побороться за один гоночный круг. Со свежим комплектом шин и Максом Ферстаппеном в машине. Он совершил манёвр в повороте, который мы вовсе не ожидали, и, я думаю, Льюис тоже не ожидал этого, потому что он открыл пространство, пытаясь выехать на прямую. Это было безумие.

Затем ему удалось сохранить позицию на следующем повороте, и в этот момент мы понимали, что дело почти сделано, если только что-то не случится с машиной. А потом наступает кульминация — приятно видеть, как твой пилот пересекает финиш и становится чемпионом мира», — цитирует Хорнера Daily Express.

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