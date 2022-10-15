«Это было полное доминирование». Ферстаппен назвал свою лучшую гонку в сезоне-2022

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, на каком этапе Гран-при в нынешнем сезоне он провёл свою лучшую гонку.



«Думаю, я должен назвать гонку в Спал, потому что, на мой взгляд, там было полное доминирование. На самом деле такие уикенды случаются довольно редко. Когда я приехал домой после этого этапа, то очень много думал о гонке. Я понимал, что это было настоящим безумием, особенный уикенд», — приводит слова Ферстаппена Autosport.



На Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен стартовал с 14-й позиции на стартовой решётке, но уверенно выиграл гонку.



После Гран-при Японии в прошлые выходные Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира, который стал для него вторым в карьере.

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