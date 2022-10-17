Пьер Гасли объяснил, что стало одним из главных критериев его решения перейти в «Альпин»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о переходе в «Альпин». В этой команде он будет выступать со следующего сезона Формулы-1.



«Очевидно, для меня это большой шаг. Я выступаю в системе «Ред Булл» уже девять лет, практически всю свою карьеру. Это определённо похоже на переход к новой главе и началу нового путешествия. Думаю, я принял правильное решение. Достаточно просто обратить внимание на амбиции «Альпин», на их прогресс за последние несколько лет. С каждым сезоном они становятся всё лучше и лучше, у них есть стратегия, чтобы вести борьбу в первой части пелотона в течение следующих 100 Гран-при. И вообще, они просто движутся в верном направлении. Правильное время, чтобы действовать самостоятельно. Я определённо верю в этот проект.



Их желание увести меня из «Ред Булл» было очень велико. Определённо, для меня это стало одним из главных критериев при принятии решения отправиться к ним», — приводит слова Гасли Motorsport.

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