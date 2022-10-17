«Он стал выглядеть счастливее». Вольф — об уходе Боттаса из «Мерседеса» в «Альфа Ромео»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о бывшем гонщике команды Валттери Боттасе, который теперь выступает в составе «Альфа Ромео». «Мерседес» Валттери покинул после окончания прошлого сезона Формулы-1.
«Как мне кажется, Валттери выбрал хороший момент, чтобы покинуть команду, где на него оказывалось огромное давление. Он не хотел быть ведомым, и я думаю, что, освободившись от этого давления, теперь он выступает за «Альфа Ромео» совершенно по-другому. Кажется, он стал выглядеть счастливее», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Channel 4.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
Ранее Вольф раскрыл, что сказал Джорджу Расселлу, когда предлагал ему место в «Мерседесе».
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