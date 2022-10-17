Штайнер объяснил причину проблем «Хааса» в нынешнем сезоне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.
«Иногда мы просто оказывались не в том месте не в то время. Я считаю, что это вызвано двумя последними сезонами, которые сложились трудно, нельзя просто внезапно выйти с того уровня, на котором мы были два прошлых сезона и снова встать на одну ступень с лучшими командами мира. Это ухабистая дорога, и мы движемся по ней, но в какой-то момент нам нужно просто стабилизировать ситуацию. Это больше неприемлемо.
Этот сезон для нас как будто второй дебют, потому что в прошлом году мы не развивали машину и двигались по течению. Конкуренция была на низком уровне. Чем выше вы поднимаетесь, тем разреженнее воздух, и тем сложнее становится для пилотов, команды. Каждая мелочь имеет значение.
Нам просто нужно задуматься о своём подходе более подробно. Я не думаю, что нам нужна смена кадров или что-то подобное. Нам просто нужно немного прибавить. Сейчас важно вернуть уверенность в том, что мы способны работать на этом уровне. Но это то, чему нужно учиться. Самое главное 0 не повторять ошибки. Можно ошибиться один раз. Но второй — это уже не очень хорошо. В третий раз тебя можно назвать идиотом. Так что нам нужно просто минимизировать количество ошибок», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.
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