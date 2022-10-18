Штайнер: Риккардо не нужно стесняться, чтобы позвонить мне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о гонщике «Макларена» Даниэле Риккардо, заявив, что открыт для разговора с ним, если тот решит позвонить ему.



«Если мы ему интересны, ему не нужно стесняться, чтобы позвонить мне. Я не собираюсь преследовать его лично. Хочу, чтобы он сначала решил, что он сам хочет, прежде чем его на что-то уговаривать. Он хороший гонщик. Не знаю, как он оказался в той ситуации, в которой находится сейчас, но я думаю, что ему нужно признаться самому себе и решить, что он собирается делать дальше», — приводит слова Штайнера AP News.



Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет «Макларен», за который выступал с 2021 года.

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