Штайнер: Риккардо не нужно стесняться, чтобы позвонить мне
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о гонщике «Макларена» Даниэле Риккардо, заявив, что открыт для разговора с ним, если тот решит позвонить ему.
«Если мы ему интересны, ему не нужно стесняться, чтобы позвонить мне. Я не собираюсь преследовать его лично. Хочу, чтобы он сначала решил, что он сам хочет, прежде чем его на что-то уговаривать. Он хороший гонщик. Не знаю, как он оказался в той ситуации, в которой находится сейчас, но я думаю, что ему нужно признаться самому себе и решить, что он собирается делать дальше», — приводит слова Штайнера AP News.
Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет «Макларен», за который выступал с 2021 года.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Новость по темеОтец Ферстаппена объяснил проблемы Риккардо в «Макларене»
Комментарии
- 18 октября 2022
-
09:55
-
09:49
-
00:56
-
00:52
- 17 октября 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:44
-
21:03
-
20:59
-
19:56
-
19:54
-
18:48
-
18:45
-
17:41
-
17:35
-
16:54
-
16:02
-
15:52
-
15:04
-
14:25
-
14:19
-
13:32
-
12:54
-
12:41
-
12:16
-
11:50
-
11:22
-
10:50
-
09:58
-
01:22
-
01:00
-
00:07
- 16 октября 2022
-
23:13
-
22:56
Партнерский контент