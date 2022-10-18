Штайнер: трёх гонок в США недостаточно

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что руководство Формулы-1 должно проводить больше гонок в США.



«Трасса Америк» — для ядерных фанатов. Этот этап в календаре уже 10 лет, его любят фанаты. Майами — это Майами. В этом году там было много людей. Не знаю, какой будет гонка в Лас-Вегасе, но это тоже будет крупное мероприятие.



Но нужно помнить, что США — большая страна и трёх гонок недостаточно, на мой взгляд. Два этапа уже здорово себя проявили. Я уверен, что с Лас-Вегасом будет так же.



Первый Гран-при в Остине был чем-то совершенно новым. Многие скептики говорили, что ничего не получится. Благодаря Бобби Эпштейну, который приложил к этому усилия, фанаты полюбили этап. Трудно представить Формулу-1 без Остина — эта гонка стала классической. В этом году ожидается 400 тысяч болельщиков», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.

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