Росси объяснил решение «Альпин» заключить контракт с Гасли

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал о причинах, побудивших команду заключить контракт с французом Пьером Гасли. К «Альпин» он присоединится в следующем сезоне Формулы-1.



«Мы взяли его, потому что он соответствует всем критериям и, кроме того, он француз, что также здорово. Сейчас мы в какой-то степени выглядим как французская команда Формулы-1. Но на самом деле мы не стремились создать французскую команду на сто процентов, потому что в первую очередь важны результаты гонщика. Идея заключалась в том, чтобы выбрать лучшего гонщика и прогрессировать вместе с ним», — приводит слова Росси GrandPX.news со ссылкой на RMC.

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