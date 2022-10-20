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Штайнер — о нарушениях финансового регламента: должны быть последствия

Штайнер — о нарушениях финансового регламента: должны быть последствия
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что нарушение финансового регламента Формулы-1 должно вести к последствиям для команд.

Ранее ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.

«Должны быть последствия. Я считаю, что ФИА должна принимать какие-то меры. Не обязательно браться за это сразу с завтрашнего дня, но ситуация требует решения. Нужно дать сигнал командам на будущее, чтобы никто не мог получать преимущество, нарушая правила, а затем отделываться от этого штрафами. Нужно тщательно продумать и решить, что именно делать», — приводит слова Штайнера GrandPX.

ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.

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