Штайнер — о нарушениях финансового регламента: должны быть последствия

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что нарушение финансового регламента Формулы-1 должно вести к последствиям для команд.



Ранее ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.



«Должны быть последствия. Я считаю, что ФИА должна принимать какие-то меры. Не обязательно браться за это сразу с завтрашнего дня, но ситуация требует решения. Нужно дать сигнал командам на будущее, чтобы никто не мог получать преимущество, нарушая правила, а затем отделываться от этого штрафами. Нужно тщательно продумать и решить, что именно делать», — приводит слова Штайнера GrandPX.



ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.