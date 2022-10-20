Штайнер — о нарушениях финансового регламента: должны быть последствия

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что нарушение финансового регламента Формулы-1 должно вести к последствиям для команд.
Ранее ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.
«Должны быть последствия. Я считаю, что ФИА должна принимать какие-то меры. Не обязательно браться за это сразу с завтрашнего дня, но ситуация требует решения. Нужно дать сигнал командам на будущее, чтобы никто не мог получать преимущество, нарушая правила, а затем отделываться от этого штрафами. Нужно тщательно продумать и решить, что именно делать», — приводит слова Штайнера GrandPX.
ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.
- 20 октября 2022
-
14:33
-
13:34
-
13:02
-
12:41
-
11:28
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:43
-
00:53
-
00:49
- 19 октября 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:58
-
21:53
-
21:47
-
20:59
-
20:36
-
19:28
-
19:25
-
18:54
-
18:50
-
17:41
-
17:32
-
16:50
-
16:28
-
16:00
-
15:01
-
13:45
-
13:15
-
11:58
-
11:44
-
11:38
-
10:49
-
10:38