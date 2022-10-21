Перес и Чжоу получат штрафы на стартовой решётке Гран-при США

Сразу два гонщика получат штрафы на стартовой решётке Гран-при США за замену двигателя внутреннего сгорания, сообщает журналист Адам Купер в своих социальных сетях. По пять позиций на стартовой решётке потеряют пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.
Ранее сообщалось, что штраф в пять позиций на стартовой решётке должен получить и гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Как сообщалось, принимая решение о замене силовой установки, «Феррари» контактировала с Международной автомобильной федерацией (ФИА), и решение о замене двигателя было принято только после одобрения ФИА. Главная причина изменений — повышение надёжности. В итальянской команде считают, что найденное ей решение поможет решить эту проблему.
«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию первой тренировки Гран-при США.
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