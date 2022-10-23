Опубликована стартовая решётка Гран-при США Формулы-1 с учётом четырёх штрафов

ФИА обнародовала стартовую решётка Гран-при США Формулы-1 с учётом четырёх штрафов гонщиков. Как и предполагалось, пилот «Феррари» Шарль Леклер опустился со второй стартовой позиции на 12-ю, а представитель «Ред Булл» Серхио Перес будет стартовать девятым, потеряв пять мест на решётке.
Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.
1. Карлос Сайнс
2. Макс Ферстаппен
3. Льюис Хэмилтон
4. Джордж Расселл
5. Лэнс Стролл
6. Ландо Норрис
7. Валттери Боттас
8. Александер Албон
9. Серхио Перес*
10. Себастьян Феттель
11. Пьер Гасли
12. Шарль Леклер**
13. Юки Цунода
14. Фернадо Алонсо*
15. Кевин Магнуссен
16. Даниэль Риккардо
17. Эстебан Окон
18. Мик Шумахер
19. Гуаньюй Чжоу*
20. Николас Латифи
* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.
**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.
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