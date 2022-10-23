Опубликована стартовая решётка Гран-при США Формулы-1 с учётом четырёх штрафов

ФИА обнародовала стартовую решётка Гран-при США Формулы-1 с учётом четырёх штрафов гонщиков. Как и предполагалось, пилот «Феррари» Шарль Леклер опустился со второй стартовой позиции на 12-ю, а представитель «Ред Булл» Серхио Перес будет стартовать девятым, потеряв пять мест на решётке.



Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.



1. Карлос Сайнс

2. Макс Ферстаппен

3. Льюис Хэмилтон

4. Джордж Расселл

5. Лэнс Стролл

6. Ландо Норрис

7. Валттери Боттас

8. Александер Албон

9. Серхио Перес*

10. Себастьян Феттель

11. Пьер Гасли

12. Шарль Леклер**

13. Юки Цунода

14. Фернадо Алонсо*

15. Кевин Магнуссен

16. Даниэль Риккардо

17. Эстебан Окон

18. Мик Шумахер

19. Гуаньюй Чжоу*

20. Николас Латифи



* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.

**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.