Боттас прокомментировал шестое место в квалификации Гран-при Мексики

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался об успешном выступлении в квалификации Гран-при Мексики. Гонщик показал шестой результат.
«У нас была действительно хорошая квалификация, и на протяжении всего уикенда мы постоянно были в первой десятке. Это хороший результат перед предстоящей гонкой, и я лично доволен тем, что мне удалось показать лучший круг за весь уикенд в конце третьего сегмента.
Машина была хороша с самого начала. Нам лишь оставалось доработать настройки, чтобы добиться большей производительности. Конфигурация трассы нам помогла, медленные повороты хороши для нас. Я с оптимизмом жду гонку, нам нужны очки для борьбы в чемпионате, и сейчас мы в отличной позиции, чтобы хорошо побороться», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».
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