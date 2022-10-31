Ферстаппен превзошёл Алонсо по количеству кругов лидирования за карьеру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен превзошёл двукратного чемпиона Формулы-1, гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо по количеству кругов лидирования за карьеру.



На Гран-при Мексики Ферстаппен записал на свой счёт 61 круг лидирования, доведя этот показатель до 1798 кругов за карьеру. На счету Фернандо Алонсо 1770 кругов лидирования за карьеру.



Примечательно, что по другому показателю — километрам лидирования — Ферстаппен пока уступает Алонсо 15 километров.



По количеству кругов лидирования за карьеру Макс занимает девятое место. Лидирует по этому показателю семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 5437 кругов на первой позиции в гонке.



Следующим на пути Ферстаппена является Джеки Стюарт, на его счету 1919 кругов лидирования за карьеру.