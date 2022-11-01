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Марко: Ферстаппен способен выиграть 16 гонок в этом сезоне

Марко: Ферстаппен способен выиграть 16 гонок в этом сезоне
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о стратегии команды на Гран-при Мексики и оценил перспективы Макса Ферстаппена одержать 16 побед в сезоне.

«У вас всегда должен быть запасной план. В ночь с субботы на воскресенье в Мехико шёл сильный дождь, так что мы не знали, каким будет уровень износа в гонке. Но когда мы увидели, как долго наши пилоты смогли держаться на «софте», мы не сомневались, что сможем доехать до финиша на одном комплекте «медиума».

Интересно было слушать радиопереговоры «Мерседеса». Они были уверены, что мы ещё раз поедем в боксы. Думаю, учитывая тот уровень, на котором мы выступаем, и форму Макса, он способен выиграть 16 гонок в этом сезоне», — приводит слова Хельмута Марко GP Blog.

На Гран-при Мексики Макс выиграл 14-ю гонку в сезоне и стал новым рекордсменом Формулы-1.

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