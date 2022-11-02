Маттиа Бинотто оценил прогресс «Мерседеса»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что немецкая команда «Мерседес» постепенно выходит на свой привычный образ. Наблюдением он поделился после Гран-при Мексики.
«Мерседес» возвращается, они выглядели более конкурентоспособными, чем мы. И позвольте мне сказать, я обеспокоен темпами нашего развития», — приводит слова Бинотто пресс-служба Формулы-1.
Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на Гран-при Мексики показал второй результат, его напарник Джордж Расселл был четвёртым. Гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер продемонстрировали пятое и шестое время соответственно. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
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