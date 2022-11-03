Штайнер: мы находимся в середине эпохи Ферстаппена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о новоиспечённом двукратном чемпионе Формулы-1, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.



«В каждую эпоху в Формуле-1 есть новый чемпион. В нашу это Макс. Когда в гонках был Михаэль — это был он. Сейчас мы находимся в середине этой эпохи. У Макса есть талант, в настоящий момент он настоящий мастер.



Кто может бросить вызов Ферстаппену: Думаю, навыки Шарля Леклера достаточно хороши на данный момент. Но иногда он ошибается, причём слишком часто. Макс же ошибок не допускает.



Чтобы стать чемпионом вам нужно быть хладнокровным, нужно немного везения. Макс сейчас на гребне волны и он не хочет с неё слезать», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.news.