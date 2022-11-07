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Претенденты на чемпионство NASCAR Cup Series столкнулись в финале сезона. Видео

Претенденты на чемпионство NASCAR Cup Series столкнулись в финале сезона. Видео
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На овале в Финиксе прошёл финальный этап NASCAR Cup Series сезона-2022. Чемпионом во второй раз в карьере стал гонщик «Пенске» Джоуи Логано, а сам заезд запомнился столкновением двух других финалистов на середине дистанции.

Инцидент произошёл на рестарте на 200-м круге. Росс Честейн, прославившийся зрелищным финишем в Мартинсвилле, и Чейз Эллиотт были в числе группы пилотов, бросившихся атаковать по апрону, и последний продолжил смещаться внутрь, хотя соперник просунул часть бампера внутрь. От удара «Шевроле» Эллиотта отбросило в стену, он смог продолжить гонку, но лишь с отставанием в два круга и без шансов на титул.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

На финальном рестарте за 34 круга до финиша Логано был только третьим, но быстро прорвался в лидеры и в итоге выиграл гонку. Росс Честейн, который в концовке был его главным соперником в борьбе за титул, остался только третьим, Кристофер Белл, чей механик прищемил палец на одном из пит-стопов, откатился на десятое место, а Чейз Эллиотт в итоге классифицирован 28-м.

Джоуи Логано впервые стал чемпионом NASCAR Cup Series в 2018 году и теперь стал 17-м в истории пилотом, который выиграл более одного титула (предыдущим в 2019 году стал Кайл Буш). Отметим также, что это уже третья победа пилота «Пенске» в чемпионате — первый титул команде в 2012-м принёс Брэд Кезеловски. Тем не менее в сезоне-2022 «Пенске» впервые выиграла и NASCAR Cup Series, и IndyCar — два крупнейших автоспортивных чемпионата США.

NASCAR Cup Series Championship Race, Финикс (топ-10):

1. Джоуи Логано («Пенске») — 312 кругов.
2. Райан Блейни («Пенске») +0,301 сек.
3. Росс Честейн («Трекхаус») +1,268.
4. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +3,206.
5. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») +3,436.
6. Уильям Байрон («Хендрик») +4,494.
7. Кайл Буш («Гиббс») +5,133.
8. Денни Хэмлин («Гиббс») +6,463.
9. Кайл Ларсон («Хендрик») +7,011.
10. Кристофер Белл («Гиббс») +7,311

Следующий чемпионат NASCAR Cup Series начнётся в феврале, а первый этап регулярного сезона-2023 — гонка «500 миль Дайтоны» — стартует 19 февраля.

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