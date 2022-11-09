Валттери Боттас рассказал, хочет ли оставаться с «Заубером» после прихода «Ауди»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о шансах остаться в команде после начала её сотрудничества с «Ауди». Напомним, в конце октября этого года «Ауди» анонсировал начало кооперации с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Сотрудничество начнётся с сезона-2026.



«Остаться с «Заубером» в 2026 году? Почему бы и нет? Мне 33 года, поэтому я надеюсь, что буду в деле. Если посмотреть на общую картину, то она радужная. У «Заубера» с «Ауди» большой потенциал. Без сомнения, они хотят добиться успеха в будущем. Они хотят преуспеть и показать, что намерения у них серьезные. Так что, полагаю, для любого гонщика на стартовой решётке, и особенно для меня, который уже является частью «Заубера», было бы очень интересно стать частью этого проекта», — приводит слова Боттаса Motorsport.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: