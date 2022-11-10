Крак: обойти «Альфа Ромео» в Кубке конструкторов будет очень трудно

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что обогнать «Альфа Ромео» в чемпионате конструкторов Формулы-1 будет непросто.

«Уверен, что нам совсем ничего не гарантировано. Просто по статистике будет легко их обойти, но «Альфа Ромео» — команда, которую мы очень уважаем. Вы видели в начале сезона, на что они способны, и я думаю, что, хотя разница в очках невелика, обойти их будет очень трудно», – приводит слова Крака Speedcafe.

Ранее Крак прокомментировал последние результаты немца Себастьяна Феттеля, готовящегося завершить карьеру по окончании сезона.



Напомним, Феттель трижды входил в очковую зону в последних четырёх Гран-при. На этапе в Японии он повторил лучшее достижение сезона, финишировав шестым. Помимо этого, немец дважды становился «пилотом дня».