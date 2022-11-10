Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крак: обойти «Альфа Ромео» в Кубке конструкторов будет очень трудно

Крак: обойти «Альфа Ромео» в Кубке конструкторов будет очень трудно
Комментарии

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что обогнать «Альфа Ромео» в чемпионате конструкторов Формулы-1 будет непросто.

«Уверен, что нам совсем ничего не гарантировано. Просто по статистике будет легко их обойти, но «Альфа Ромео» — команда, которую мы очень уважаем. Вы видели в начале сезона, на что они способны, и я думаю, что, хотя разница в очках невелика, обойти их будет очень трудно», – приводит слова Крака Speedcafe.

Ранее Крак прокомментировал последние результаты немца Себастьяна Феттеля, готовящегося завершить карьеру по окончании сезона.

Напомним, Феттель трижды входил в очковую зону в последних четырёх Гран-при. На этапе в Японии он повторил лучшее достижение сезона, финишировав шестым. Помимо этого, немец дважды становился «пилотом дня».

Новость по теме
Глава «Астон Мартин» прокомментировал прогресс Феттеля к концу сезона, несмотря на уход
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022