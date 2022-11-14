Марко категорично высказался после слов Хэмилтона о скандальном Гран-при Абу-Даби

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что не считает более Гран-при Абу-Даби минувшего сезона актуальной темой для обсуждений. Ранее её вновь поднял семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



«Я вообще не могу этого понять. Мы не можем продолжать позволять этому вопросу всплывать снова и снова. Всё кончено», — приводит слова Марко GrandPX.news.



Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021 после Гран-при Абу-Даби. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у Хэмилтона. В ходе заезда дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. После этого разгорелся большой скандал.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: