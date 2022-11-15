Цунода: наверное, ФИА посчитала, что я сражаюсь за пятое место

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал ошибку ФИА, из-за которой он не смог вернуться в один круг с лидером во время машины безопасности.
«Мне сказали, что я должен оставаться первым в очереди. Я не знаю, что случилось. Наверное, ФИА посчитала, что я сражаюсь за пятое место или что-то вроде того!» — приводит слова Юки Цуноды Autosport.
Напомним, Цуноде было отказано в возможности вернуться в один круг с лидером в последний период сейфти-кара во время Гран-при Бразилии.
Цунода после выезда сейфти-кара поехал в боксы. Формально в этот момент он вернулся в один круг с лидерами, а система это зафиксировала. Когда после пит-стопа Юки выехал обратно всё ещё круговым, то система считала, что он свой лимит на возвращение в один круг уже выбрал.
- 15 ноября 2022
-
00:59
-
00:51
-
00:01
- 14 ноября 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:51
-
21:59
-
21:50
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15
-
16:03
-
15:30
-
15:00
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:41
-
13:28
-
13:21
-
13:10
-
13:08
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:18
-
11:16