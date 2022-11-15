Цунода: наверное, ФИА посчитала, что я сражаюсь за пятое место

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал ошибку ФИА, из-за которой он не смог вернуться в один круг с лидером во время машины безопасности.



«Мне сказали, что я должен оставаться первым в очереди. Я не знаю, что случилось. Наверное, ФИА посчитала, что я сражаюсь за пятое место или что-то вроде того!» — приводит слова Юки Цуноды Autosport.



Напомним, Цуноде было отказано в возможности вернуться в один круг с лидером в последний период сейфти-кара во время Гран-при Бразилии.



Цунода после выезда сейфти-кара поехал в боксы. Формально в этот момент он вернулся в один круг с лидерами, а система это зафиксировала. Когда после пит-стопа Юки выехал обратно всё ещё круговым, то система считала, что он свой лимит на возвращение в один круг уже выбрал.

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