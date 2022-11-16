Мазепин — о «Хаасе»: очки команда зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен

Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин высказался по поводу выступлений своей бывшей команды «Хаас» в сезоне-2022. Перед финальным этапом американцы занимают восьмое место в Кубке конструкторов, опережая на два очка «Альфа Таури».

«То, что я успел понять, пока со мной не разорвали контракт: болид был отличный, это должно было обеспечить хороший результат. Так и было моментами, и очки команда тоже зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен», — сказал Мазепин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Перед началом нынешнего сезона «Хаас» расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на Кевина Магнуссена. Позже стало известно, что Никита Мазепин подал на американскую команду в суд, потребовав выплату задолженности.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: