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Мазепин — о «Хаасе»: очки команда зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен

Мазепин — о «Хаасе»: очки команда зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен
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Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин высказался по поводу выступлений своей бывшей команды «Хаас» в сезоне-2022. Перед финальным этапом американцы занимают восьмое место в Кубке конструкторов, опережая на два очка «Альфа Таури».

«То, что я успел понять, пока со мной не разорвали контракт: болид был отличный, это должно было обеспечить хороший результат. Так и было моментами, и очки команда тоже зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен», — сказал Мазепин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Перед началом нынешнего сезона «Хаас» расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на Кевина Магнуссена. Позже стало известно, что Никита Мазепин подал на американскую команду в суд, потребовав выплату задолженности.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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