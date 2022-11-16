Мазепин — о «Хаасе»: очки команда зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен

Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин высказался по поводу выступлений своей бывшей команды «Хаас» в сезоне-2022. Перед финальным этапом американцы занимают восьмое место в Кубке конструкторов, опережая на два очка «Альфа Таури».
«То, что я успел понять, пока со мной не разорвали контракт: болид был отличный, это должно было обеспечить хороший результат. Так и было моментами, и очки команда тоже зарабатывала. Достаточно ли? Не уверен», — сказал Мазепин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
Перед началом нынешнего сезона «Хаас» расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на Кевина Магнуссена. Позже стало известно, что Никита Мазепин подал на американскую команду в суд, потребовав выплату задолженности.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
- 16 ноября 2022
-
17:05
-
16:35
-
16:23
-
16:21
-
15:59
-
15:20
-
15:08
-
14:46
-
14:22
-
13:45
-
13:31
-
13:04
-
12:32
-
12:06
-
11:57
-
11:52
-
10:52
-
10:23
-
10:03
-
09:50
-
00:35
- 15 ноября 2022
-
23:47
-
23:00
-
22:25
-
21:33
-
20:34
-
19:42
-
18:55
-
17:56
-
17:36
-
16:53
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
14:48