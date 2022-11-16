Мазепин рассказал, что сейчас с его судебным разбирательством против «Хааса»

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился подробностями относительно судебного разбирательства, которое его сторона ведёт против американской команды Формулы-1 «Хаас», где он ранее выступал. Американцы не выплатили Мазепину зарплату за первые месяцы 2022 года.

«Дело находится в арбитражном суде в Швейцарии. Мы ждём от арбитров дату слушания», — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Напомним, в преддверии старта нынешнего сезона Формулы-1 американская команда приняла решение расторгнуть контракт с Мазепиным. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: