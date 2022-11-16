Расселл оценил шансы на победу в Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил шансы на победу на предстоящем Гран-при Абу-Даби.



«Мой внутренний голос подсказывает, что на этапе в Абу-Даби мы будем выступать на равных с «Феррари», а «Ред Булл», как мне кажется, будет чуть впереди. Да, две последние гонки сезона проводятся на трассах с низким уровнем прижимной силы, а мы в таких условиях обычно хорошо выступаем в нынешнем сезоне. Но команде удалось добиться отличного прогресса. С этапа в Остине мы либо боролись за победу, либо у нас были реальные шансы победить.



Это даёт нам уверенность и силы, чтобы работать на полной мощности на протяжении зимнего перерыва. Мы сделаем всё, чтобы новый болид был готов к первым тестам и мог конкурировать с соперниками с первой же гонки нового сезона», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.