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Расселл оценил шансы на победу в Гран-при Абу-Даби

Расселл оценил шансы на победу в Гран-при Абу-Даби
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил шансы на победу на предстоящем Гран-при Абу-Даби.

«Мой внутренний голос подсказывает, что на этапе в Абу-Даби мы будем выступать на равных с «Феррари», а «Ред Булл», как мне кажется, будет чуть впереди. Да, две последние гонки сезона проводятся на трассах с низким уровнем прижимной силы, а мы в таких условиях обычно хорошо выступаем в нынешнем сезоне. Но команде удалось добиться отличного прогресса. С этапа в Остине мы либо боролись за победу, либо у нас были реальные шансы победить.

Это даёт нам уверенность и силы, чтобы работать на полной мощности на протяжении зимнего перерыва. Мы сделаем всё, чтобы новый болид был готов к первым тестам и мог конкурировать с соперниками с первой же гонки нового сезона», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.

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