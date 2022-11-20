Алонсо сошёл в своей финальной гонке за «Альпин»
Поделиться
Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сошёл с дистанции во время гонки на Гран-при Абу-Даби. Гонщик проводил свою финальную гонку в составе французской команды.
Причина схода Алонсо на данный момент неизвестна. Пилот просто заехал в боксы, сойдя с трассы.
В следующем сезоне Фернандо Алонсо начнёт выступления за «Астон Мартин», где заменит немецкого пилота Себастьяна Феттеля, который, в свою очередь, завершает профессиональную карьеру гонкой в Абу-Даби.
Алонсо подписал с новым коллективом многолетний контракт, а его место в «Альпин» займёт пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.
В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо набрал 81 очко и в общем зачёте пилотов располагается на девятом месте.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40
Партнерский контент