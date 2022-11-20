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Алонсо сошёл в своей финальной гонке за «Альпин»

Алонсо сошёл в своей финальной гонке за «Альпин»
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Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сошёл с дистанции во время гонки на Гран-при Абу-Даби. Гонщик проводил свою финальную гонку в составе французской команды.

Причина схода Алонсо на данный момент неизвестна. Пилот просто заехал в боксы, сойдя с трассы.

В следующем сезоне Фернандо Алонсо начнёт выступления за «Астон Мартин», где заменит немецкого пилота Себастьяна Феттеля, который, в свою очередь, завершает профессиональную карьеру гонкой в Абу-Даби.

Алонсо подписал с новым коллективом многолетний контракт, а его место в «Альпин» займёт пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо набрал 81 очко и в общем зачёте пилотов располагается на девятом месте.

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