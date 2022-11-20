Гасли обратился к «Альфа Таури» после неудачной финальной гонки с командой

Пилот «Альфа Таури» француз Пьер Гасли выступил с заявлением после неудачной гонки Гран-при Абу-Даби, ставшей для него последней в команде. Напомним, Гасли финишировал 14-м.

«Мне нечего сказать о гонке, мы попытались сделать нечто другое сегодня, но не похоже, чтобы это сработало. Это была моя последняя гонка с «Альфа Таури», и, к сожалению, сегодняшний вечер не отразил время, проведённое вместе. Я запомню всё, что пережил за эти годы с командой: первую гонку в Формуле-1, первый подиум и первую победу.

Я знаю, что стал лучшим гонщиком благодаря команде, и я благодарен за все достижения. Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем мне довелось работать, за огромную работу. У нас было три невероятных подиума, и настал момент отпраздновать эти незабываемые моменты», – приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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