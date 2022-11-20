Гасли обратился к «Альфа Таури» после неудачной финальной гонки с командой

Пилот «Альфа Таури» француз Пьер Гасли выступил с заявлением после неудачной гонки Гран-при Абу-Даби, ставшей для него последней в команде. Напомним, Гасли финишировал 14-м.
«Мне нечего сказать о гонке, мы попытались сделать нечто другое сегодня, но не похоже, чтобы это сработало. Это была моя последняя гонка с «Альфа Таури», и, к сожалению, сегодняшний вечер не отразил время, проведённое вместе. Я запомню всё, что пережил за эти годы с командой: первую гонку в Формуле-1, первый подиум и первую победу.
Я знаю, что стал лучшим гонщиком благодаря команде, и я благодарен за все достижения. Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем мне довелось работать, за огромную работу. У нас было три невероятных подиума, и настал момент отпраздновать эти незабываемые моменты», – приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40