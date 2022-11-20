Феттель: мы фактически сами выбросили шестое место в Кубке конструкторов

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель раскритиковал выбранную для него тактику с одним пит-стопом в гонке Гран-при Абу-Даби. Из-за неё немец финишировал только 10-м и не помог команде обойти «Альфа Ромео» в общем зачёте.
«Стратегия была абсолютно неправильной. Я откатывался назад, хотя выкладывался как мог. Было бы здорово, если бы команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, но мы фактически сами его выбросили, выбрав такую стратегию.
Я мог чувствовать, что Фернандо действовал по отношению ко мне очень вежливо в начале гонки. А вот после этого пилоты «Альфа Ромео» сражались очень жёстко, потому что хотели защитить свою позицию в общем зачёте. Досадно, что в начале гонки я застрял позади Эстебана Окона. В тот момент ситуация с деградацией шин была хорошей, но потом мы оставались слишком долго и потеряли так много времени», — приводит слова Феттеля RaceFans.
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