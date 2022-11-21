«Не делай этого со мной снова, Абу-Даби». Боттас — о последних мгновениях финального этапа

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что напряжённое ожидание того, займёт ли его команда шестое место в Кубке конструкторов, напомнило ему прошлогодний чемпионат, когда он выступал за «Мерседес». «Альфа Ромео» в итоге заняла шестое место, опередив «Астон Мартин» по дополнительным показателям.
«Ожидание результатов на финальном круге действовало на нервы. У меня было дежавю — как в прошлом году, когда всё изменилось на последнем круге. К счастью, в этот раз всё сложилось здорово.
Для команды это большое событие. Это большой шаг, если посмотреть, где находилась команда последние два года. Призовые действительно нам помогут. Так что я очень рад, что у нас получилось», — приводит слова Боттаса RaceFans.
Издание также поделилось расшифровкой переговоров Боттаса с командой по радио: «Не делай этого со мной снова, Абу-Даби», — сказал Боттас по радио, когда ожидал конечных результатов. «Удача поворачивается к нам. Молодцы, ребята. Заслуженно. Для нас это только начало», — сказал Валттери после того, как понял, что команда будет шестой.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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