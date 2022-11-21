Оруджев огласил версию, объясняющую провальную тактику «Астон Мартин» для Феттеля

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал странные тактические решения команды «Астон Мартин» в отношении Себастьяна Феттеля, проводившего в Абу-Даби последний Гран-при в карьере.



«Да, команда запорола Феттелю прощание своей тактикой. Может, хотели, чтобы Себ для галочки полидировал круг, когда лидеры заедут в боксы. Иначе я не понимаю смысла так долго держать его на первом отрезке. Инженеры/стратеги видят время всех гонщиков и прекрасно понимают, сколько времени теряют. Странно это...», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».



Феттель по итогам гонки финишировал лишь десятым. Примечательно, что из-за этого «Астон Мартин» упустил возможность занять шестое место в Кубке конструкторов — команда набрала равное количество очков с «Альфа Ромео», однако итальянский коллектив оказался выше по дополнительным показателям.