В декабре состоится премьера документального сериала о Формуле-1 и Берни Экклстоуне

В декабре 2022 года состоится премьера документального сериала «Счастливчик!», посвящённого развитию Формулы-1 под руководством Берни Экклстоуна, сообщает GPBlog. Премьера сериала состоится 27 декабря на сервисе Amazon.
Режиссёром фильма выступил Маниш Панди, снявший в 2010 году документальный фильм «Сенна».
Напомним, в июле 2020 года Экклстоун в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя на тот момент супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). 28 октября 2022 года Берни Экклстоуну исполнилось 92 года. У миллиардера три дочери. Младшей, Петре, 33 года, старшей, Деборе, — 67.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили календарь.
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