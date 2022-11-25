Мазепин рассказал, что в 2023 году будет выступать в новой для себя дисциплине автоспорта

Российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, что в 2023 году будет выступать за пределами России в новой для себя дисциплине автоспорта.

«Я считаю, что у меня есть определённая социальная миссия, которой я занимаюсь, и мне это приносит большое удовольствие. Помимо этого, я буду выступать в следующем году в новой для себя дисциплине, вне нашей страны, но пока подписей нет на руках, я не могу вам об этом сказать», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом нынешнего сезона американский коллектив расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на Кевина Магнуссена.

Новость по теме Мазепин и Карякин отсутствуют в числе участников, получивших стартовый номер на «Дакар»

Команда Карякина показала машину Мазепина для «Шёлкового пути».