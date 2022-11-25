Мазепин рассказал, что в 2023 году будет выступать в новой для себя дисциплине автоспорта
Поделиться
Российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, что в 2023 году будет выступать за пределами России в новой для себя дисциплине автоспорта.
«Я считаю, что у меня есть определённая социальная миссия, которой я занимаюсь, и мне это приносит большое удовольствие. Помимо этого, я буду выступать в следующем году в новой для себя дисциплине, вне нашей страны, но пока подписей нет на руках, я не могу вам об этом сказать», — приводит слова Мазепина ТАСС.
Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом нынешнего сезона американский коллектив расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на Кевина Магнуссена.
Новость по темеМазепин и Карякин отсутствуют в числе участников, получивших стартовый номер на «Дакар»
Команда Карякина показала машину Мазепина для «Шёлкового пути».
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
16:19
-
15:43
-
14:50
-
14:34
-
13:28
-
13:22
-
13:21
-
12:43
-
12:14
-
11:55
-
11:34
-
11:04
-
11:04
-
09:55
-
00:59
- 24 ноября 2022
-
23:56
-
23:51
-
22:54
-
22:50
-
21:59
-
21:55
-
20:52
-
20:48
-
19:55
-
19:44
-
18:46
-
18:07
-
17:55
-
17:35
-
16:44
-
15:52
-
14:55
-
13:56
-
13:18
-
12:34
Партнерский контент