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Доменикали прокомментировал уход Бинотто из «Феррари»

Доменикали прокомментировал уход Бинотто из «Феррари»
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на новость об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Ранее было официально объявлено, что Бинотто покидает команду.

«Из-за положения, которое я занимаю, я ничего не могу сказать. Ничего, кроме как пожелать удачи Маттиа Бинотто в его начинаниях. А «Феррари» желаю найти человека, который сможет продолжить путь, начатый в уходящем году и закрепившийся вторым местом в чемпионате.

В настоящий момент для Формулы-1, а также для Карлоса [Сайнса], который провёл по-настоящему хороший и важный сезон, важно иметь конкурентоспособную команду», – приводит слова функционера издание Marca.

Ранее отставку Бинотто прокомментировал пилот команды Шарль Леклер.

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