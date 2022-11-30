Доменикали прокомментировал уход Бинотто из «Феррари»

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на новость об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Ранее было официально объявлено, что Бинотто покидает команду.
«Из-за положения, которое я занимаю, я ничего не могу сказать. Ничего, кроме как пожелать удачи Маттиа Бинотто в его начинаниях. А «Феррари» желаю найти человека, который сможет продолжить путь, начатый в уходящем году и закрепившийся вторым местом в чемпионате.
В настоящий момент для Формулы-1, а также для Карлоса [Сайнса], который провёл по-настоящему хороший и важный сезон, важно иметь конкурентоспособную команду», – приводит слова функционера издание Marca.
Ранее отставку Бинотто прокомментировал пилот команды Шарль Леклер.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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