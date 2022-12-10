«Дублей было миллион!» Мазепин рассказал, как снялся в сериале
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин прокомментировал своё участие в съёмках сериала «Беспринципные». Мазепину досталась эпизодическая роль в первой серии третьего сезона, в то время как его отец Дмитрий стал одним из основных героев этой серии. Фактически Дмитрий и Никита исполняли в сериале роли самих себя.
«У меня было свободное время, а режиссёр Роман Прыгунов — давний друг нашей семьи. В новом сезоне задействовано много персонажей из реальной жизни, режиссёр пригласил — мы не отказали. Дублей было миллион, правда! И это ради небольшой сцены. Так что я не считаю работу актёра простым занятием. Это правда тяжело», — рассказал Мазепин в интервью редактору раздела «Авто» Евгению Кустову.
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