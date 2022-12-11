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Хэмилтон одним словом отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Хэмилтон одним словом отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на вылет сборной Англии по футболу с чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре.

Хэмилтон на своей странице в одной из социальных сетей выложил фотографию сборной Англии и подписал её одним словом: «Гордость».

Сборная Англии в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года уступила национальной команде Франции со счётом 1:2. По ходу игры капитан англичан Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.

Таким образом, Франция вышла в полуфинал чемпионата мира и 14 декабря сыграет со сборной Марокко, которая на стадии 1/4 минимально обыграла Португалию — 1:0.

На прошлом чемпионате мира в 2018 году Англия дошла до полуфинала турнира, но уступила сборной Хорватии, а затем проиграла бельгийцам в матче за третье место.

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