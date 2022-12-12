Blick: Фредерик Вассёр приобрёл дом неподалёку от базы «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр купил дом недалеко от Маранелло, где располагается база «Феррари». Об этом информирует издание Blick.



Напомним, ранее различные инсайдеры называли именно Вассёра главным кандидатом на пост руководителя «Феррари». 31 декабря эту должность в «Скудерии» покинет Маттиа Бинотто. Сообщалось, что Фредерик может прийти на место Маттиа в самом начале следующего года.



В качестве причины, почему Бинотто принял решение покинуть пост руководителя «Феррари», называлось недоверие к нему со стороны президента компании Джона Элканна. Ранее возможное назначение Вассёра на пост босса «Феррари» оценил руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.

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