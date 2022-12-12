Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон отреагировал на промах Кейна с пенальти в матче с Францией при счёте 1:2

Хэмилтон отреагировал на промах Кейна с пенальти в матче с Францией при счёте 1:2
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна после нереализованного пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Франции (1:2). У Кейна при счёте 1:2 был шанс восстановить равенство на табло, однако с 11-метровой отметки он пробил выше ворот.

«Мы гордимся тобой, брат. Голову выше! Вы все проделали отличную работу. Спасибо, что так здорово представляли нашу страну», — написал Хэмилтон.

«Давайте поприветствуем наших парней и покажем им нашу любовь и поддержку. Они заставили нас гордиться ими. Да, мы хотели победить, но мы поднимемся и будем сражаться снова», — добавил Льюис.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:

Англия загнала себя в ловушку планом против Мбаппе. Почему Франция вышла в полуфинал ЧМ Англия загнала себя в ловушку планом против Мбаппе. Почему Франция вышла в полуфинал ЧМ
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022