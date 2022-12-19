Мазепин встретился с Хабибом и Александром Кержаковым на ЧМ в Катаре. Фото

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с соотечественниками: бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим футболистом сборной России и питерского «Зенита» Александром Кержаковым. Снимок был сделан в Катаре, где вчера, 18 декабря состоялся финал чемпионата мира по футболу.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, в финале чемпионата мира, который состоялся вчера, 18 декабря, сборная Аргентины победила национальную команду Франции. Основное время закончилось со счётом 2:2, в двух экстра-таймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались аргентинские футболисты – 4:2.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: