Ромен Грожан назвал преимущества назначения Вассёра на пост руководителя «Феррари»

Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением относительно назначения Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари». Эту должность он займёт в начале января следующего года.
«Он и Леклер очень близкие друзья, и это поможет атмосфере в команде. При этом он ещё и хорошо знаком с Сайнсом. Я побеждал в Формуле-3 в 2007 году, выступая в его команде. Мы долгое время работали вместе. Фредерик — прирождённый спортсмен, он здорово разбирается в гонках. Мало кто ещё понимает их так, как он. И самое главное, я никогда не встречал специалиста, который бы лучше понимал нас, пилотов. Как будто он сам гонщик», — приводит слова Грожана RaceFans со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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