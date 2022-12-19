Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ромен Грожан назвал преимущества назначения Вассёра на пост руководителя «Феррари»

Ромен Грожан назвал преимущества назначения Вассёра на пост руководителя «Феррари»
Комментарии

Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением относительно назначения Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари». Эту должность он займёт в начале января следующего года.

«Он и Леклер очень близкие друзья, и это поможет атмосфере в команде. При этом он ещё и хорошо знаком с Сайнсом. Я побеждал в Формуле-3 в 2007 году, выступая в его команде. Мы долгое время работали вместе. Фредерик — прирождённый спортсмен, он здорово разбирается в гонках. Мало кто ещё понимает их так, как он. И самое главное, я никогда не встречал специалиста, который бы лучше понимал нас, пилотов. Как будто он сам гонщик», — приводит слова Грожана RaceFans со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Что вообще происходит в Ф-1? За два дня уволены боссы четырёх команд! Что вообще происходит в Ф-1? За два дня уволены боссы четырёх команд!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022