Том Коронель прокомментировал свою аварию с переворотом на седьмом этапе «Дакара»-2023
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Голландский гонщик Том Коронель прокомментировал свою аварию на седьмом спецучастке «Дакара»-2023.
«Сегодня с утра всё шло хорошо для нас, вчера были некоторые проблемы, так что сегодня мы стартовали несколько позади, но у нас была хорошая скорость. Мы шли где-то на уровне 20-й позиции, но за 5 км до финиша у нас под колесом оказался небольшой песчаный холмик, мы на него наехали, и машина полетела «кувырком».
Сегодня у нас только два часа сервиса, не лучшая для нас опция, так как мы приехали сюда на трёх колёсах, в принципе, у нас не было всей передней левой части на автомобиле. Но мы добрались, сейчас починимся и поедем на другой бивуак, потому что так бывает на «Дакаре», — приводит слова Тома Коронеля телеграм-канал Cross-Country Rally.
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