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Боттас рассчитывает начать переговоры о новом контракте с «Альфа Ромео» в ближайшее время

Боттас рассчитывает начать переговоры о новом контракте с «Альфа Ромео» в ближайшее время
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с командой о новом соглашении.

Итальянское издание Autosprint сообщает, что в начале 2023 года стороны планируют провести переговоры о новом контракте. При этом действующее соглашение Боттаса рассчитано до конца 2024 года.

«Я был в таком положении много раз, и это отвлекает. Продление контракта определённо станет темой для разговоров, и, надеюсь, скоро узнаем, что будет в этом году. Для меня важна стабильность после десяти лет, в течение которых у меня её было не так много. Приход «Ауди» — отличная возможность для команды, но сейчас мы работаем над предстоящим сезоном, и ничего не поменялось», — приводит слова Боттаса Autosprint.

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