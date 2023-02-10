«Новый вызов, на этот раз гонки на выносливость». Мазепин показал фото с новой командой

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новыми фотографиями. Не так давно Мазепин присоединился к команде 99 Racing, с которой выступит в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман.
«Новый вызов, на этот раз гонки на выносливость», — подписал фотографии Никита.
Напомним, сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.
Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля. Ранее стало известно, что испанский гонщик Феликс Портейро, который должен был быть напарником Никиты, не выступит в Азиатской серии Ле-Ман.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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