«Очень скучал по гонкам». Мазепин высказался о подиуме в дебютной гонке в ALMS

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал свой дебют в Азиатской серии Ле-Ман. Экипаж Мазепина по итогам гонки занял третье место.
«Очень скучал по гонкам. День начался не очень гладко, но закончился третьей позицией на финише», — написал Никита Мазепин в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
Напомним, с утра перед гонкой в команде Мазепина в очередной раз вынужденно заменили напарника.
Ранее сообщалось, что напарником Мазепина и Нила Джани в 99 Racing станет британец Уоррен Хьюз, заменивший испанца Феликса Портейро, у которого возникли проблемы со статусом.
Однако руководство Азиатской серии Ле-Ман запретило заявлять Хьюза, так как он получил статус «бронзового» пилота только в этом году, а в 2022-м был «серебряным». Согласно регламенту, в заявке используется прошлогодняя категория, в связи с чем заявить Хьюза не разрешили.
В итоге 99 Racing подписала Гонсалу Гомеша, чемпиона Португалии по картингу 1991 года, у которого не было никакого опыта выступлений на прототипах.
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