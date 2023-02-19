Дженсон Баттон: Хэмилтон с самого начала сезона включится в борьбу за чемпионство

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выразил мнение, что семикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон вернётся в борьбу за чемпионство в новом сезоне.



«В какой-то момент своей карьеры многие гонщики получают неконкурентоспособную машину, и это становится причиной их ухода. Я уходил так же. Можно справляться с давлением, которому вы подвергаетесь, если у вас машина, способная побеждать.



«Мерседес» много лет давал Льюису такую машину. Очевидно, в прошлом году такого болида не было, но в конце года они выиграли, так что можно сказать, что «Мерседес» был силён. В середине и конце сезона Хэмилтон выступал стабильно. Думаю, он начнёт новый сезон ровно и с самого начала включится в борьбу за титул. С нетерпением жду сезона. Это также окажет давление на Расселла и мне хочется посмотреть за этим противостоянием», — приводит слова Баттона PlanetF1.

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