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Зафнауэр: команда «Альпин» должна доказать, что Пиастри сделал неправильный выбор

Зафнауэр: команда «Альпин» должна доказать, что Пиастри сделал неправильный выбор
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр высказал мнение, что австралийский гонщик Оскар Пиастри сделал неправильный выбор, решив перейти в «Макларен».

«Команда должна оставаться привлекательной. Думаю, мы таковой и являемся и именно поэтому Джек Дуэн хочет быть вместе с нами. Сейчас мы должны стать более конкурентоспособными, усердно работать, повысить производительность и показывать хорошие результаты на трассе.

Что касается Оскара, то я желаю ему удачи. Думаю, мы должны доказать, что он сделал неправильный выбор», — приводит слова Зафнауэра Fox Sports Australia.

Напомним, в прошлом сезоне Пиастри оказался в центре громкого скандала. После того как в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия. Между командами возник спор. Позже в ФИА решили позволить Оскару выступать за «Макларен».

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