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Вассёр: скажем так, «Феррари» может прибавить

Вассёр: скажем так, «Феррари» может прибавить
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил перспективы итальянской команды после двух дней предсезонных тестов в Бахрейне.

«Какие перспективы? Уверен, мы наверняка окажемся в первой десятке. Пока всё хорошо. На тестах всегда бывает множество слухов, но сложно составить реальную картину — мы не знаем, как работают наши соперники. Что касается нас, то скажем так, мы действительно можем прибавить», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Сегодня, 25 февраля, в Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов.

Составы команд на заключительный день тестов

Серхио Перес (Red Bull) — полный день
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — полный день
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams) — полный день.

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