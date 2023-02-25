Вассёр: скажем так, «Феррари» может прибавить

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил перспективы итальянской команды после двух дней предсезонных тестов в Бахрейне.

«Какие перспективы? Уверен, мы наверняка окажемся в первой десятке. Пока всё хорошо. На тестах всегда бывает множество слухов, но сложно составить реальную картину — мы не знаем, как работают наши соперники. Что касается нас, то скажем так, мы действительно можем прибавить», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Сегодня, 25 февраля, в Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов.

Составы команд на заключительный день тестов

Серхио Перес (Red Bull) — полный день

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Пьер Гасли (Alpine) — до обеда

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда

Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда

Ландо Норрис (McLaren) — после обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — полный день

Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда

Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Александер Албон (Williams) — полный день.