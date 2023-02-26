Вассёр объяснил, почему «Феррари» не встревожена скоростью «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему итальянский коллектив не реагирует на скоростные показатели австрийской команды «Ред Булл», показанные во время предсезонных тестов в Бахрейне.

«Обращать внимание на других – это не наш подход. Если вы используете предсезонные тесты только для того, чтобы наблюдать за скоростями других, то вы обречены на провал, потому что после этого вы будете реагировать и действовать на основе табеля учёта времени», – приводит слова Вассёра издание Motorsport.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1

Ранее руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил проделанную работу «Феррари», «Мерседеса» и «Астон Мартин» в вопросах увеличения скорости машин.