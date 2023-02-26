Сайнс: успешные предсезонные тесты не означают, что у вас хорошая машина
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший подвёл командные итоги предсезонных тестов, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне, а также высказался об их важности для предстоящего сезона.
«Пока всё идёт хорошо. Думаю, что мы провели хороший тест, если говорить о надёжности. Нам удалось сделать всё, что мы планировали на эту неделю.
Хорошие предсезонные тесты не означают, что у вас хорошая машина, но самое главное – мы провели хороший тест, и это даёт нам отличный опыт во всех аспектах», – приводит слова Сайнса издание Racingnews365.
Ранее в интервью Сайнс объяснил, почему не был готов к борьбе за титул чемпиона мира в 2022 году.
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