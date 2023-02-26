Сайнс: успешные предсезонные тесты не означают, что у вас хорошая машина

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший подвёл командные итоги предсезонных тестов, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне, а также высказался об их важности для предстоящего сезона.

«Пока всё идёт хорошо. Думаю, что мы провели хороший тест, если говорить о надёжности. Нам удалось сделать всё, что мы планировали на эту неделю.

Хорошие предсезонные тесты не означают, что у вас хорошая машина, но самое главное – мы провели хороший тест, и это даёт нам отличный опыт во всех аспектах», – приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Ранее в интервью Сайнс объяснил, почему не был готов к борьбе за титул чемпиона мира в 2022 году.

Новость по теме Сайнс: я не был готов к борьбе за титул на машине 2022 года

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1