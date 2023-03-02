«Почему мы вносим бывшего пилота Ф-1 в санкционный список?» Глава МИД Венгрии — о Мазепине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал к снятию санкций с некоторых россиян, упомянув в том числе и бывшего гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина.

«Эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми. Вот почему мы подумали, что будет справедливо исключить их из санкционного списка, если для их включения в список нет реальных юридических оснований. Мы пострадали при коммунистическом режиме. И мы знаем, каково это было, когда на детей возлагали ответственность за то, что сделали или не сделали их родители.

Мы не думаем, что эти времена должны вернуться. Так что у меня вопрос: почему мы вносим бывшего гонщика Формулы-1 в санкционный список из-за подозрений о связях его отца с российским правительством?» — приводит слова Сийярто «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Европейский суд рассмотрел иск российского гонщика Никиты Мазепина против Совета Евросоюза и предоставил ему право выступать в Формуле-1 и других гоночных сериях.