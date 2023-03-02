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Баттон считает, что Хэмилтон нарочно тянет с подписанием нового контракта с «Мерседесом»

Баттон считает, что Хэмилтон нарочно тянет с подписанием нового контракта с «Мерседесом»
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что Льюис Хэмилтон не подписывает новый контракт с «Мерседесом» из-за неуверенности в конкурентоспособности команды.

«Причина должна быть именно в этом, ведь так? Какие ещё могут быть причины затягивать? Он знает, насколько раздражительными могут быть вопросы о контракте. То есть мы должны задавать вопросы, но его будет это бесить. Единственная причина, по которой контракт до сих пор не подписан, может быть только в том, что он хочет посмотреть на конкурентоспособность команды», — приводит слова Дженсона Баттона The Telegraph.

Напомним, действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце этого года.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявлял, что новый контракт с Льюисом Хэмилтоном — лишь вопрос времени, однако в настоящий момент подписание соглашения не находится в приоритете.

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